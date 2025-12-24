Kaza merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki arkadaş metrelerce sürüklendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü olan erkek arkadaşı 23 yaşındaki A.İ. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı A.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karıştığı iddia edilen yarışçı araçlardan Audi marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer araç olan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.