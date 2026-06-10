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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Efirağızlı Mahallesi Kadirli Sokak’ta yaşayan Alzheimer hastası 87 yaşındaki Mustafa Köse’nin sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. İhbarın ardından Kahramanmaraş AFAD ekiplerinden 4 personel, 1 araç ve 1 dron ile jandarma ekiplerinden 4 personel ve 1 araç arama çalışmalarına katıldı.

Mahalle ve çevresinde sürdürülen çalışmalar sonucunda yaşlı vatandaş sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.