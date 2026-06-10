Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Efirağızlı Mahallesi Kadirli Sokak’ta yaşayan Alzheimer hastası 87 yaşındaki Mustafa Köse’nin sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. İhbarın ardından Kahramanmaraş AFAD ekiplerinden 4 personel, 1 araç ve 1 dron ile jandarma ekiplerinden 4 personel ve 1 araç arama çalışmalarına katıldı.
Mahalle ve çevresinde sürdürülen çalışmalar sonucunda yaşlı vatandaş sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.