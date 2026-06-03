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ÜÇ AYRI TARİHTE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 20, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan denetim ve aramalarda kaçak ürünlere yönelik önemli miktarda yakalama yapıldı.

BİNLERCE KAÇAK SİGARA VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda; 149 bin 200 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 5 bin 470 paket farklı markalara ait gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, kaçak ticaretin organizasyonuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonlar kapsamında tespit edilen 7 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını ve vergi düzenini tehdit eden kaçak ürün ticaretine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.