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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde üreticilik yapan Galip Baran, bahçesinde Japon İğdesi yetiştirerek bölge tarımına alternatif bir ürün kazandırdı.

Meyvenin bölgenin iklim şartlarına kolaylıkla uyum sağladığını belirten Baran, Japon İğdesi'nin Türkiye'de özellikle Bursa, Yalova ve Balıkesir'deki bahçelerde de yetiştirilmeye başlandığını söyledi.

"DOMATESTEN KAT KAT FAZLA DEĞERE SAHİP"

Japon İğdesi'nin besin değerine dikkat çeken Baran, "Hücreleri yenileyici özelliği ve gerçek domatesteki besin değerlerinin kat kat fazlasını içermesiyle ön plana çıkıyor. Baştan yaşlılarımız olmak üzere her yaştan bireyin tüketmesi gereken doğal bir besin kaynağıdır" dedi.

Baran, meyvenin dalından taze olarak tüketilebildiğini, kurutulduktan sonra ise bitki çaylarında, tatlılarda ve pastalarda kullanılabildiğini ifade etti. Meyvelerin dalında uzun süre bozulmadan kalabilmesinin de önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

ÜCRETSİZ DAL VERECEK

Japon İğdesi'nin Kahramanmaraş ve çevresinde yaygınlaşmasını istediğini belirten Baran, Şubat ve Mart aylarında Yeşilova Mahallesi'ne gelen vatandaşlara fidan üretiminde kullanmaları için ücretsiz dal vereceğini açıkladı.