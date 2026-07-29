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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, işçiler Yüksel Doğan ile Ahmet H. yüksek gerilim hattında bakım yaptıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerden Yüksel Doğan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BİR İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR!

Ahmet H.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.