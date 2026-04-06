Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde balık tutmak için gölete giden bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Kesik Baraj Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre Faruk Seringeç, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için gölete gitti. Bir süre sonra Seringeç’i bulunduğu yerde göremeyen arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölette arama çalışması başlatan itfaiye dalgıç ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından Seringeç’in cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Seringeç’in cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.