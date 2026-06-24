Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi Bozduman mevkisinde yer alan bir bahçede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hızla güvenlik ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale etmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 yangın söndürme helikopteri, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 19 uzman personel yönlendirildi.
Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi neticesinde bahçe yangını, çevredeki ormanlık alanlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.