Kaynak: İHA

Kahramanmaraş genelinde etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar, kent sakinlerini hafta sonu serin ve doğal alanlara yöneltti. Şehir merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta, Onikişubat ilçe sınırları içerisinde yer alan Kılavuzlu Mesire Alanı, hafta sonunu açık havada değerlendirmek isteyen ailelerin uğrak noktası oldu.

Sıcaklığın mevsim ortalamalarının üzerinde seyrettiği kentte vatandaşlar, mesire alanındaki ağaç altlarında piknik yapıp dinlenerek sıcak havadan korunmaya çalıştı. Çocuklar parklarda oyun oynayarak vakit geçirirken, yetişkinler ise doğayla iç içe serinlemenin tadını çıkardı.

Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kaçmak için ailesiyle mesire alanına gelen Ercan Ceyhan, vakitlerini dinlenmeye ayırdıklarını belirterek, “Bugün dinlenmek istedik. İşimiz de yoktu. Ailemizle birlikte sıcak havadan biraz olsun uzaklaşmak amacıyla buraya geldik. Buranın havası, esintisi ve doğal ortamı gerçekten çok güzel. Hem serinlemek hem de keyifli vakit geçirmek için burayı tercih ettik. Güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.

Evlerin aşırı ısınması nedeniyle açık alanları tercih ettiklerini dile getiren Gülay Rışvan, Kahramanmaraşlıların sıcak günlerde buraya yoğun ilgi gösterdiğini söylerken; Mehmet Rışvan ise Kılavuzlu Mesire Alanı'nın kent halkı için önemli bir nefes alma noktası olduğunu vurgulayarak, ortamın ailece dinlenmeye ve serinlemeye son derece elverişli olduğunu ifade etti.