Deprem felaketinin ardından küllerinden doğan Kahramanmaraş’ta, şehrin spor altyapısını tamamen değiştirecek ve uzun yıllardır hasretle beklenen dev stadyum projesinde vites yükseltildi. Kent genelinde yürütülen yeniden yapılanma hamlelerinin en prestijli ayaklarından biri olan 17 bin 500 seyirci kapasiteli modern stadyum inşaatında çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, inşaat alanında detaylı incelemelerde bulunarak projenin mevcut durumu ve takvimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş yeni stadyumuna kavuşuyor: Dev projede yarı yol geçildi, açılış tarihi netleşti
Kahramanmaraş'ta yapımı tüm hızıyla süren 17 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyum inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50’ye ulaştı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, modern tesisin 2027 yılının Ocak ayında hizmete açılmasının hedeflendiğini müjdeledi.Kaynak: İHA
İHALEDEN BUGÜNE: 1 YILDA YÜZDE 50 BAŞARI
Stadyum alanının resmi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından inşaat sürecinin çok hızlı ilerlediğini belirten İl Müdürü Yasin Özdemir, projenin kronolojik gelişimini şu sözlerle aktardı:
"Burada yapımı süren tesisimiz 17 bin 500 kişilik yeni stadyumumuzdur. Projenin ihalesi 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Yer teslimi ise Temmuz 2025'te yapıldı. Hummalı bir çalışmanın neticesinde, şu an itibarıyla inşaatta fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 seviyesine ulaşmış durumda."
Yani tam bir yıl gibi kısa bir sürede dev yapının yarısı tamamlanarak büyük bir başarıya imza atıldı.
HEDEF: OCAK 2027'DE İLK DÜDÜK
Çalışmaların mühendislik planlamalarına ve belirlenen takvime tam uyumlu olarak ilerlediğini kaydeden Özdemir, Kahramanmaraşlı sporseverlerin merakla beklediği o tarihi de paylaştı: "Herhangi bir aksilik yaşanmaması ve ilave imalat gerektirecek bir durumun ortaya çıkmaması halinde stadyumumuzun 2027 yılı Ocak ayında tamamlanmasını hedefliyoruz."
Aksilik yaşanmadığı takdirde, önümüzdeki kış aylarında Kahramanmaraş sporu yepyeni ve modern yuvasına resmen kavuşmuş olacak.
DEPREM SONRASI ŞEHRİN AYAĞA KALKMA SEMBOLÜ
Yeni stadyumun sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kalkışının ve motivasyonunun önemli bir sembolü olduğunu vurgulayan Yasin Özdemir, destek verenlere teşekkür etti:
"Deprem sonrası şehrimizin yeniden yapılanma sürecinde önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Stadyumumuz da bunlardan biri. Vatandaşlarımız tamamlanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Deprem sonrası şehrimizin yeniden ayağa kalkması noktasında büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."
Tamamlandığında uluslararası standartlarda bir konfora sahip olacak olan stadyum, profesyonel futbol müsabakalarının yanı sıra milli organizasyonlara ve çok amaçlı spor etkinliklerine de ev sahipliği yaparak kentin spor turizmine büyük katkı sağlayacak.