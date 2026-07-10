Kahramanmaraş yeni stadyumuna kavuşuyor: Dev projede yarı yol geçildi, açılış tarihi netleşti

Deprem felaketinin ardından küllerinden doğan Kahramanmaraş’ta, şehrin spor altyapısını tamamen değiştirecek ve uzun yıllardır hasretle beklenen dev stadyum projesinde vites yükseltildi. Kent genelinde yürütülen yeniden yapılanma hamlelerinin en prestijli ayaklarından biri olan 17 bin 500 seyirci kapasiteli modern stadyum inşaatında çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, inşaat alanında detaylı incelemelerde bulunarak projenin mevcut durumu ve takvimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.