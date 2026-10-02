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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 15 Nisan’da meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini makamında ağırladı. Ailelerle görüşen Vali Ünlüer, başsağlığı ve sabır dileklerini ileterek devletin ailelerin yanında olduğunu ve desteğin süreceğini ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ’TA ACI OLAYIN ARDINDAN AİLELERE ZİYARET

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan tarihinde meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından makamında kabul edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ünlüer’in şehit öğrencilerin kıymetli aileleri ile İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı makamında misafir ettiği bildirildi.

Gerçekleştirilen kabulde, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir süre görüşen Vali Ünlüer, ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

“DEVLETİMİZİN HER ZAMAN YANINIZDA OLDUĞUNU BİLMENİZİ İSTERİM”

Görüşmede ailelerin acısını paylaşan Vali Mükerrem Ünlüer, devletin ailelerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Vali Ünlüer’in, ailelere yönelik görüşmesinde devletin her zaman yanlarında olduğu ve desteğin sürdürüleceği mesajını verdiği aktarıldı.

Yaşanan saldırının ardından hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle gerçekleştirilen görüşmenin, devlet kurumları ile aileler arasındaki dayanışmanın devam ettiğini göstermesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE GÖRÜŞMEDE YER ALDI

Ziyarette Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar da hazır bulundu.

Eğitim kurumlarında yaşanan olayların ardından öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin güvenliği ile psikososyal destek süreçleri kamuoyunun gündeminde yer alırken, Vali Ünlüer’in ailelerle gerçekleştirdiği görüşmede yaşanan acının ardından devlet kurumlarının desteğinin devam edeceği mesajı öne çıktı.

AİLELERİN ACISI PAYLAŞILDI

15 Nisan’da meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri için görüşmenin duygusal açıdan önemli bir buluşma olduğu belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmazken, Vali Ünlüer’in ailelerle bir süre görüşerek başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiği kaydedildi.

Devletin farklı kurumlarının, böylesi ağır kayıpların ardından ailelerin yanında bulunmasının ve ihtiyaç duyulan desteğin sağlanmasının önemine dikkat çekilirken, Kahramanmaraş Valiliği de ailelerle dayanışmanın sürdürüleceğini ortaya koydu.

VALİLİKTEN AİLELERE DESTEK MESAJI

Kahramanmaraş Valiliğinin paylaşımında, yaşanan acının ardından ailelerin yalnız bırakılmayacağı mesajı verildi.

Vali Mükerrem Ünlüer’in ailelerle görüşmesi sırasında başsağlığı ve sabır dileklerini iletmesi, devletin ilgili kurumlarının ailelerle temasının sürdüğünü gösterdi.

Valilik açıklamasında, ailelerin yanında olunacağı ve devlet desteğinin devam edeceği vurgulandı.

KAMUOYUNUN HAFIZASINDA DERİN İZ BIRAKAN OLAY

15 Nisan’da meydana gelen okul saldırısı, öğrencilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kahramanmaraş kamuoyunda büyük üzüntüye neden olmuştu.

Saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin aileleriyle gerçekleştirilen son görüşme, olayın ardından yürütülen destek ve dayanışma sürecinin devam ettiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in aileleri makamında kabul ederek başsağlığı dileklerini iletmesi ve devletin desteğinin süreceğini ifade etmesi, görüşmenin temel mesajı oldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ailelerinin acısının paylaşıldığı ve devletin ailelerin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.