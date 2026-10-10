Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta en son 2022 yılında düzenlenen Tarım Fuarı, dört yıllık aranın ardından yeniden ziyaretçileriyle buluştu. Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen fuarın resmi açılışı yapılırken, Türkiye’nin çeşitli illerinden 186 markanın temsil edildiği 121 stantlık organizasyon, 11 Ekim Pazar gününe kadar (yarın) ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

ÇOK SAYIDA KATILIM VAR

Fuarın açılışına, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.

DEPREMDEN SONRA KAPILARINI YENİDEN AÇTI

Kahramanmaraş’ta ilk kez 2013 yılında düzenlenen ve bölgenin önemli tarım organizasyonları arasında yer alan Kahramanmaraş Tarım Fuarı ise (KTF 2026), 6 Şubat depremlerinin ardından verilen aranın sona ermesiyle yeniden açıldı. 7 Ekim’de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan fuar, EXPO 2023 Onikişubat Fuar Alanı’nda yapılıyor. International Fuar Yapım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenlenen fuarda, başta İzmir, Manisa, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden tarım makineleri üreticileri, ekipman tedarikçileri ve tarımsal teknoloji firmaları bulunuyor. 121 stantta 186 markanın yer aldığı fuar, Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen çiftçileri, tarım işletmelerini ve sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturuyor.

YOĞUN İLGİ SONRASI ZİYARET SAATLERİ UZATILDI

Fuarın açıldığı ilk günlerden itibaren çiftçilerden yoğun ilgi görmesi nedeniyle ziyaret saatleri 21.00’e kadar uzatıldı. Daha önce 10.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilen fuarın saatleri, yapılan yeni düzenlemeyle 10.30-21.00 olarak belirlendi. Bu değişiklik sayesinde gündüz tarlada veya işletmesinde çalışan çiftçiler de akşam saatlerinde fuarı gezme fırsatı yakaladı. Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerden de ziyaretçilerin katılım gösterdiği fuarda çiftçiler, farklı markaların ürünlerini karşılaştırabiliyor, firma yetkililerinden teknik bilgi alabiliyor ve satın alma şartlarını doğrudan görüşebiliyor.

186 MARKA VAR

EXPO 2023 Onikişubat Fuar Alanı’nın Ülke Bahçeleri bölümünde düzenlenen fuarda, tarımsal üretimin farklı alanlarına yönelik ürün ve teknolojiler sergileniyor. Açık ve kapalı alanlarda traktörler, toprak işleme, ekim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, tohum, fide, gübre, bitki besleme ve koruma ürünleri ile hayvancılık ekipmanları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuarda ayrıca tarımsal üretimde giderek daha fazla gündeme gelen dikey tarım uygulamaları ve bu alanda kullanılan ekipmanlar da tanıtılıyor. Çiftçiler yeni ürün ve teknolojileri yerinde inceleme fırsatı bulurken, katılımcı firmalar da bölgedeki üreticilerle görüşerek ürünlerini tanıtıyor ve yeni iş bağlantıları kuruyor.

'DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ SAĞLIYOR'

Son olarak 2022 yılında gerçekleştirilen Kahramanmaraş Tarım Fuarı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilk kez yeniden düzenleniyor. Dört yıllık aranın ardından tarım sektörü temsilcilerinin Kahramanmaraş’ta bir araya gelmesi, bölgedeki tarımsal ticaret ve ekonomik faaliyetler açısından önem taşıyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen fuara; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve ziraat odaları da destek ve iş birliği sağlıyor.

VAHİT KİRİŞÇİ: GELECEK NESİLLERE AKTARMAK ASLİ GÖREVİMİZ

Açılış töreninde konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "6 Şubat depremlerinin ardından fuarcılık çalışmalarımıza 4 yıl ara vermiştik. Bugün 10’uncusunu düzenlediğimiz Tarım Fuarı ile yeniden bir aradayız. Tarımsal verilerden bahsetmek, Bakanımız da buradayken çok fazla konuşacağımız bir konu olmasa gerek. Benim de bu konuda bazı verilerim var ancak Bakanımızla farklı değerlendirmelerimiz olabilir. Dolayısıyla bu konuyu bakanımıza bırakmak istiyorum. Bugün burada 200’e yakın markamız ve firmamız yer alıyor. Tarım teknolojilerindeki yeni gelişmelerin hem ülkemiz hem şehrimiz hem de tarıma kazandırdığı ekonomik değer açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Milletvekilim ve protokolümüzün değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Tarım benim uzmanlık alanım değil. Ancak toplantı başlamadan önce stantları gezdim. Her stantta birbirinden farklı ürünler gördüm. Böyle bir çeşitliliğe sahip başka bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Kahramanmaraş’ta fındık da fıstık da çilek de kayısı da üretiliyor. Her ilçemizde farklı ürünlerin yetiştirildiğini görüyoruz. Bir tarafımız Güneydoğu Anadolu ikliminin özelliklerini taşıyor. Pazarcık tarafını kastediyorum. Bir tarafımız Doğu Anadolu’ya yakın, diğer tarafımız ise daha sıcak ve Akdeniz iklimine yakın. Merkezde de Kahramanmaraş’ın verimli ovası bulunuyor. Şehrimizin her bölgesinde farklı ürünler yetiştiriliyor. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Büyükşehir Belediyemize ve Onikişubat Belediyemize fuara verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ancak en büyük teşekkürü üreticilerimize ve yetiştiricilerimize etmek istiyorum. Bir süre ara vermek zorunda kaldığımız fuarımızı bugün 10’uncu kez gerçekleştiriyoruz. Tarım, ülkemiz açısından vazgeçilmez ve stratejik öneme sahip bir sektör. Bu sektörle ilgili böyle bir fuar organizasyonunun düzenlenmesi son derece kıymetli. Fuarımıza 200’e yakın firma katılım sağladı. Alanın yetersizliği nedeniyle daha fazla katılım talebi olmasına rağmen mevcut kapasiteyle yetinmek zorunda kalındı. Önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda fuar organizasyonları düzenlenir. Fuarın ne olduğunu biliyoruz ancak fuarcılıkla ilgili birkaç cümle söylemekte de yarar görüyorum. Fuarlar, üreticilerin ürettikleri mal ve hizmetleri tanıtmalarına imkan sağlıyor. Diğer taraftan bu ürünlere talip olanlar da fuar alanlarını ziyaret ederek ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri doğrudan üreticilerle görüşme fırsatı buluyor. Fuarlar sayesinde adeta kantara çıkıyor ve sektördeki ağırlığınızı görüyorsunuz. Bunu il, bölge, ülke veya uluslararası düzeyde gerçekleştirebilirsiniz Biz bu şehir için ‘üreten şehir’ diyoruz. Peki, sahip olduğumuz değerleri ne kadar tescilliyoruz? Coğrafi işaretli ürün sayımız daha önce 24’tü, bugün ise 31’e ulaştı. Coğrafi işaret uygulaması 1995 yılında başladı. 1995’ten 2023’e kadar 24 ürünümüz coğrafi işaret alırken son 4 yılda 7 ürünümüz daha tescillendi ve toplam sayımız 31’e yükseldi. Bazı şehirler 108 coğrafi işaretli ürünle ilk sırada, 92 ürünle ikinci sırada ve 75 ürünle üçüncü sırada yer alıyor. Bu nedenle sahip olduğumuz değerleri yeniden tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bizim her şeyimiz var. Ancak bu değerleri tescillemek ve gelecek nesillere aktarmak asli görevimiz olmalı" şeklinde konuştu.

'ÖNEMİ ASRIN FELAKETİNDEN SONRA İLK YAPILAN FUAR OLMASI"

Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise, "10. Tarım Fuarını düzenliyoruz. Tarım Fuarımızın önemi 6 Şubat’ta asrın felaketinden sonra ilk yapılan fuar olması. Kahramanmaraş’ımızın 89 ürününü ve 31 coğrafi ürününü bugün buralarda sergiliyoruz. Halkın yoğun isteği, çiftçilerimizin yoğun isteği ile bugün bu fuarı gerçekleştiriyoruz. 200 tane firmamız şu anda katılım sağladı. Fuarımız yoğun katılımlarla her gün daha iyisi geliyor. Geliyor Bundan sonraki yıllar daha iyi olacak bu aramızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.