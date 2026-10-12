Yeniçağ Gazetesi
12 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda

Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanıp şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törene eşinin parkasıyla katılan şehit eşinin yürek yakan vedası gözyaşlarına boğdu.

Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 1

Ankara’da görev sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş (34), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

1 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 2

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

2 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 3

Hastane morgundan alınan cenaze, önce baba ocağına ardından Abdülhamid Han Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

3 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 4

Törende anne Emine ve baba Salih Güneş, güçlükle ayakta durdu. İmamın helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı, daha sonra Yusuf Güneş'in Türk bayrağına bağlı tabutu top arabasına konuldu.

4 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 5

Törene eşinin parkasıyla katılan Hüsne Güneş, tabutu okşayarak gözyaşı döktü. Elinde eşinin fotoğrafını taşıyan Güneş, bir süre tabutu tutarak cenaze aracına eşlik etti.

5 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 6

2 çocuk babası Yusuf Güneş’in cenazesi, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

6 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 7
7 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 8
8 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 9
9 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 10
10 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 11
11 12
Kahramanmaraş şehidini uğurladı: Törene damga vuran yürek burkan veda - Resim: 12
12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro