Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahis” suçlarının önlenmesine yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin hesap hareketleri incelemeye alındı.
HESAPLARDA 2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Malatya, Adıyaman, Niğde, İzmir, Hakkari ve Osmaniye'de operasyonlar düzenlendi.
68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında 68 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.