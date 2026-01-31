Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini vurguladı.

ENERJİ TRANSFERİ DİĞER FAYLARA YAYILDI

Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerin dünyanın en önemli sismik olayları arasında yer aldığını belirten Sözbilir, ana fay kırılmalarının ardından enerji transferinin diğer faylara yayıldığını ifade etti.

KIRILAN FAYLARDA BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI DÜŞÜK

Ana depremlerde kırılan fay segmentlerinde yeniden yıkıcı (7+ büyüklükte) deprem üretme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen uzman, bu bölgelerde maksimum 6,0 civarında artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtti. Bölgede 100 binden fazla deprem kaydedildiğini ve sismik aktivitenin sürdüğünü hatırlattı.Kırılmayan 6 Fay Hattı Tehlike İşareti Veriyor

Prof. Dr. Sözbilir, 6 Şubat depremlerinde kırılmayan ve enerji birikimi nedeniyle her an deprem üretebilecek faylara dikkat çekti. Bu faylar şunlar

-Maraş Fayı Savrun Fayı

-Yumurtalık Fayı

-Karataş Fayı

-Ecemiş Fayı (Pozantı-Adana hattı, uzun süredir suskun)

-Antakya Fayı (kısmi kırılmalar olsa da tamamı kırılmadı)

Bu fayların özellikle İskenderun, Yumurtalık, Adana ve Antakya çevresinde risk taşıdığını belirten Sözbilir, "Bölge deprem tehlikesi açısından dünyanın en sismik bölgelerinden biri. Enerji boşalımı farklı faylarda yeni depremleri tetikleyebilir" uyarısında bulundu.

ANTAKYA VE ÖLÜDENİZ FAYLARINDA DEVAM EDEN ARAŞTIRMALAR

Deprem sonrası Antakya ve Ölüdeniz faylarında hendek çalışmaları yaptıklarını açıklayan Sözbilir, bu fayların deprem üretme periyotlarını belirleyen araştırmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK ÇAĞISI

AFAD'ın Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın uygulandığını hatırlatan uzman, yeni konut inşaatları ve afet bilincinin artırılması çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Artık iyileşme aşamasından risk azaltma ve bir sonraki depreme hazırlık dönemine geçilmesi gerektiğini vurguladı.Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep ve çevresinde yaşayanlar için deprem riski devam ediyor. Bölge sakinlerinin deprem hazırlıklarını güncel tutması hayati önem taşıyor.