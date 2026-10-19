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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki Boynuyoğunlu Mahallesi, sonbaharın renklerini yansıtan Değirmendere Şelalesi’ne ev sahipliği yapıyor. Kaynağını doğal sulardan alan şelale, ağaçların ve çevredeki bitki örtüsünün mevsime göre değişen renkleriyle dikkat çekiyor.

Yüksekten dökülen suların çevresini kaplayan yeşillikler, yaz mevsiminde serin bir dinlenme alanı oluştururken sonbaharda yerini farklı renklerin bir arada görüldüğü bir manzaraya bırakıyor. Sarı ve turuncunun yanı sıra kızıl ve yeşil tonlarının buluştuğu alan, görünümüyle Karadeniz’in yaylalarını anımsatıyor.

Kent merkezinin hareketliliğinden uzaklaşmak isteyenler için sakin bir ortam sunan şelale çevresi, temiz havasıyla da öne çıkıyor. Bölge; yürüyüş yapmak, kamp kurmak ve doğa fotoğrafları çekmek isteyenlerin yanı sıra açık havada vakit geçirmeyi tercih eden ziyaretçilerin de ilgisini görüyor.