Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu ürünlerde gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddeleri ile domates karışımı tespit edildi. Bu hilelerin, ürünlerin rengini daha canlı göstermek ve ağırlığını artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

YAPILAN HİLELER ENDİŞE YARATTI

“Güvenilir Gıda” anlayışıyla denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, Ocak ayı denetim sonuçlarını resmi internet sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımladı. Açıklanan listede, Kahramanmaraş’ın biberleriyle bilinen bazı firmalarının ürünlerinde yapılan uygunsuzluklar tüketicilerde endişe yarattı. Zeytinyağlarına tohum yağlarının karıştırıldığı görülürken, çiğ lahmacun harcı karışımında sakatat (taşlık) tespit edildiği görüldü.

KAHRAMANMARAŞ BAHARATLARINDA SAĞLIĞI TEHDİT EDEN BULGULAR

Bakanlık müfettişlerinin aldığı numuneler üzerinde yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, 5 farklı firmanın pul biber ve toz biber ürünlerinde şu ihlaller belirlendi:

Yasaklı boya kullanımı: İnsan sağlığı açısından ciddi risk taşıyan ve mevzuata aykırı renklendirici maddeler tespit edildi.

Domatesle tağşiş: Ürün içeriğinin değiştirilerek tüketicinin yanıltıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tespit edilen ürünlerin piyasadan toplatılması ve sorumlu firmalara idari para cezası uygulanması sürecinin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca geliştirilen dijital sistem sayesinde tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin marka ve seri numaralarını sorgulayarak güvenilirlik kontrolü yapabiliyor.

Bakanlık yetkilileri, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listelerinin internet sitesinde anlık olarak güncellendiğini hatırlattı. Şüpheli ürünlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmaları istendi.

HİLELİ ÜRÜN LİSTESİNE NEREDEN BAKILIR?

Kahramanmaraş merkezli firmalara ait ifşa edilen ürünlerin tam listesine ve barkod bilgilerine guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki “Gıda Kamuoyu Duyurusu” bölümünden ulaşılabiliyor. Söz konusu sayfada hileli zeytinyağı, et ürünleri ve diğer gıda kategorileri de yer alıyor.