2016 yılında kurulan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği bünyesinde hayata geçirilen müzede; şehit ve gazilere ait fotoğrafların yanı sıra kıyafetler ve çeşitli kişisel eşyalar da sergileniyor.
Kahramanların emanetleri bu müzede: Şehitlerin son hatıraları
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, vatan savunmasında şehit düşen ve gazi olan kahramanların anısını sonsuza dek yaşatacak anlamlı bir merkez kuruldu. Şehit ve Gazi Müzesi, 190 şehit ve 81 gazinin aziz hatıralarına ev sahipliği yapıyor.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Yaklaşık 500 metrekarelik alanda kurulan müzenin bulunduğu sokağa 'Şehitler Sokağı' adı verilirken; Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, milletin bağımsızlığı ve istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin hatıralarını yaşatacak çok anlamlı bir müzeyi hizmete açtıklarını söyledi.
Bizler de yaklaşık 500 metrekare bir alanda şehit gazi sokağı ve şehit gazi müzesi hizmete açtık. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin kıymetli eşyalarını getirip, burada şehitler müzesinde sergileniyor" dedi
Keskin, Dernek bünyesinde şehit ailelerinin dinlenebileceği alan ile kütüphanenin de bulunduğunu belirterek, "1994 yılında şehit olan bir şehidimizin eşi tarafından saklanan çorabı buraya getirilerek sergilendi.
Şehitlerin yakınları, şehitlerinin en kıymetli eşyalarını burada muhafaza etmemiz için getirdiler.
Bizler inşallah şehit ve gazilerimizin en kıymetli emanetlerine sahip çıkacağız. Burada şehitlerimizin, gazilerimizin yakınları sadece gelip oturabileceği bir alan değil, aynı zamanda kütüphanemiz de var.
Yüksekova'da terörle mücadelede şu ana kadar 190 şehidimizin, 81 de gazimizin olduğunu tespit ettik. Bir gazimiz, çatışma esnasında ayağı kopmuştu. O pantolonu da bize getirdi.
Müzede sergilememiz istedi. Tabii bu kıymetli eşyaların içinde tespih, ayakkabı, çorap, kaban ve yüzükler var" diye konuştu.