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Kaynak: ANKA

Kahramankazan Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde kadınlara salı, perşembe ve cumartesi; erkeklere ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hizmet sağlıyor.

Kadınlara özel günlerde zumba, aerobik ve pilates aktiviteleri de gerçekleştiriliyor. Spor yapmak isteyen vatandaşlar için fitness salonu ve kondisyon alanının yanı sıra dinlenme imkanı sunan sauna da komplekste yer aldı.

Tesiste bulunan 1,65 metre derinliğindeki büyük havuz, yüzme öğrenmek ve yüzme antrenmanı yapmak isteyenlere hizmet verirken, 50 santimetre derinliğindeki çocuk havuzu da minikleri suyla buluşturuyor. Ankara’da “Temiz Havuz Sertifikası” ile tescillenen iki havuzdan biri olma özelliği barındırıyor.

Vatandaşlar, ihtiyaçlarına göre 3 aylık, 6 aylık ve yıllık üyelik seçeneklerinden yararlanabileceği gibi günlük kullanım imkanı da sağlıyor.

Detaylı bilgi ve üyelik işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0312 814 73 05' numaradan iletişime geçilebileceği aktarılıyor.