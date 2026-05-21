Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği fide dağıtım organizasyonu, Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı yerel üreticilere yönelik hazırlanan hibe desteğiyle, tarımsal üretime önemli bir can suyu sağlandı. Maliyetleri düşürmeyi ve yerel tarım ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan dağıtım programı, Kahramankazanlı çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, fidelerin teslim edildiği dağıtım noktasına giderek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. İşlemlerini tamamlayarak fidelerini teslim alan üreticilerle sohbet eden ve kendilerine bereketli bir sezon dileyen Başkan Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile tam bir uyum ve koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirtti.

Belediyelerin ortaklaşa yürüttüğü projelerin ilçeye sunduğu katkılara değinen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediye'mizle el ele vererek, üreten ilçemizin ve emektar çiftçimizin yanında durmayı sürdürüyoruz. Bugün burada 550 üreticimizle buluşturduğumuz 700 bin adet fide, hem yerel tarım ekonomimizi canlandıracak hem de çiftçilerimizin girdi maliyetlerini ciddi oranda hafifletecektir. Tarımsal üretimin devamlılığı açısından büyük bir kıymet taşıyan bu yüzde 50 hibeli destekler vesilesiyle ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kahramankazan Belediyesi olarak, üreticilerimizin işini kolaylaştıracak ve toprağımıza değer katacak iş birliklerine kararlılıkla devam edeceğiz."