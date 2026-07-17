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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Asayiş Daire Başkanlığı tarafından temin edilen "Yunus Polis Bebeği"ni, kahraman gazi ve mesai arkadaşı Halil Er'in kızı Ayliz Er'e hediye etti.

Şehitlerin ve gazilerin emanetlerine sahip çıkma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen buluşmada, İl Emniyet Müdürü Çağlar, minik Ayliz Er'e Yunus Polis Bebeği'ni takdim ederek aileyle bir süre sohbet etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehitlerin ve kahraman gazilerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğu vurgulanırken, bu anlamlı hediyenin Asayiş Daire Başkanlığı tarafından temin edilerek evlatlara ulaştırıldığı belirtildi.