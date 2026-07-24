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Kaynak: DHA

İstanbul'da 22 Temmuz günü akşam saatlerinde etkili olan fırtına kentte birçok olumsuzluğa neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle İstanbul’da gökyüzü toz bulutuyla kaplandı, trafikte aksamalar yaşandı, ağaçlar devrildi, tabelalar yerinden koptu, çatılar uçtu. Büyükçekmece Gölü'nde avlanmak için iskeleye çıkan 4 amatör balıkçı fırtınada kabaran göl suyunun karayla bağlantılarını kesmesi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Yanlarında götürdükleri eşyaların tamamını fırtına nedeniyle suya düşüren balıkçılar kurtarılmayı bekledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İZİNLİ OLAN SU ALTI ARAMA KURTARMA AMİRİ, BALIKÇILARI KURTARDI

İzinli olduğu için istirahat eden İBB İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, ihbarı duyması üzerine aracıyla Büyükçekmece Gölü'ne gitti.

Göl suyunun bulanıklığı, gizli balık ağları ve su üzerindeki otluk alana aldırmadan kendini göl suyuna atan Ünal, iskelede mahsur kalan amatör balıkçıların mahsur kaldığı iskeleye kadar yaklaşık 300 metre yüzdü.

İtfaiye amiri Nurettin Ünal, dört amatör balıkçıyı yanlarında bağlı bulunan ve zodiac diye tabir edilen bota bindirerek kürek yardımıyla kıyıya çıkardı. Balıkçılar, kendilerini kurtaran Nurettin Ünal’a teşekkür etti. Ünal ve balıkçılar, olayın ardından göl kıyısında hatıra fotoğrafı çekildi