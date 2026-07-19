Malezya’da yaşanan sıra dışı piyango hikayesi, duyanları şaşkına çevirdi. Bir muhasebe yöneticisi, bir kahinin tavsiyesine uyarak oynadığı numaralar sayesinde milyonluk ikramiyenin sahibi oldu.
Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı
Kahinin tavsiyelerine uyup aynı numaralarla oynayan adam, bir gecede milyonlara ulaştı.Kaynak: Diğer
Kahinin sözünü dinledi
Penang kentinde yaşayan talihli adam, eşiyle birlikte gittiği Çinli bir kahinin “Hayatındaki anlamlı sayıları kullan” tavsiyesi üzerine harekete geçti.
Numaraları kimlikten çıkardı
Bu öneriyi dikkate alan adam, kendi ve eşinin kimlik numaralarındaki rakamları birleştirerek piyango kuponu oluşturdu. Aynı stratejiyle birkaç çekilişe katıldı.
Tek kuponla servet geldi
Air Itam bölgesindeki bir bayiden oynadığı kuponda yer alan “8852” ve “5573” numaraları büyük ikramiyeyi kazandırdı. Talihli adam toplamda yaklaşık 83 milyon liranın sahibi oldu.
“Rüya sandım” dedi
Kazandığını öğrendiği an yaşadığı şaşkınlığı anlatan talihli, sonucu defalarca kontrol ettiğini ve o gece heyecandan uyuyamadığını söyledi.
İşini bırakmayacak
Milyonlar kazanmasına rağmen işinden ayrılmayı düşünmeyen adam, öncelikle borçlarını kapatacağını açıkladı.
Eşiyle birlikte tatile çıkmayı planlayan talihli, hayatında köklü değişiklikler yapmadan yaşamaya devam edeceğini belirtti.