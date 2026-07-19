Yeniçağ Gazetesi
19 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı

Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı

Kahinin tavsiyelerine uyup aynı numaralarla oynayan adam, bir gecede milyonlara ulaştı.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı - Resim: 1

Malezya’da yaşanan sıra dışı piyango hikayesi, duyanları şaşkına çevirdi. Bir muhasebe yöneticisi, bir kahinin tavsiyesine uyarak oynadığı numaralar sayesinde milyonluk ikramiyenin sahibi oldu.

1 7
Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı - Resim: 2

Kahinin sözünü dinledi

Penang kentinde yaşayan talihli adam, eşiyle birlikte gittiği Çinli bir kahinin “Hayatındaki anlamlı sayıları kullan” tavsiyesi üzerine harekete geçti.

2 7
Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı - Resim: 3

Numaraları kimlikten çıkardı

Bu öneriyi dikkate alan adam, kendi ve eşinin kimlik numaralarındaki rakamları birleştirerek piyango kuponu oluşturdu. Aynı stratejiyle birkaç çekilişe katıldı.

3 7
Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı - Resim: 4

Tek kuponla servet geldi

Air Itam bölgesindeki bir bayiden oynadığı kuponda yer alan “8852” ve “5573” numaraları büyük ikramiyeyi kazandırdı. Talihli adam toplamda yaklaşık 83 milyon liranın sahibi oldu.

4 7
Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı - Resim: 5

“Rüya sandım” dedi

Kazandığını öğrendiği an yaşadığı şaşkınlığı anlatan talihli, sonucu defalarca kontrol ettiğini ve o gece heyecandan uyuyamadığını söyledi.

5 7
Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı - Resim: 6

İşini bırakmayacak

Milyonlar kazanmasına rağmen işinden ayrılmayı düşünmeyen adam, öncelikle borçlarını kapatacağını açıkladı.

6 7
Kahinin dediğini yaptı: Tek seferde 83 milyon lira kazandı - Resim: 7

Eşiyle birlikte tatile çıkmayı planlayan talihli, hayatında köklü değişiklikler yapmadan yaşamaya devam edeceğini belirtti.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro