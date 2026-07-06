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Kaynak: AA

Kars’ın Kağızman ilçesi ile Iğdır’ın Tuzluca ilçesi arasındaki kara yolunda meydana gelen kazada, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 9 işçi yaralandı.

Kaza, Kağızman-Tuzluca kara yolunun İncesu köyü mevkisinde meydana geldi. Iğdır’a kayısı hasadı için işçi taşıyan Savaş B. yönetimindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte kamyonetin kasasında bulunan 9 mevsimlik tarım işçisi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine Kars il merkezi ile Kağızman ve Tuzluca ilçelerinden sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kars ve Iğdır’daki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.