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Kaynak: İHA

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Asaf Caddesi'nde durumlarından şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramalarında S.Ç. (24) ve F.Z.A. (21) isimli şahısların üzerinde satışa hazır halde toplam 8 gram marihuana bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucunun temin edildiği değerlendirilen adres ve bağlantıları tespit etti. Bu kapsamda Seyrantepe Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 830 gram marihuana, 2 hassas terazi, 1 elektronik paketleme cihazı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen Y.K. (23), R.U. (31) ve H.M.K. (25) yakalanırken, Ö.B. (22) isimli şüpheli ise Sarıyer'in Huzur Mahallesi'nde gözaltına alındı. Ö.B.'nin üzerinde yapılan aramada 37 bin 100 lira nakit para bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Ç. ve F.Z.A. serbest bırakılırken, R.U. hakkında adli kontrol kararı verildi. Y.K., H.M.K. ve Ö.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.