Binlerce aileyi bir araya getiren şenlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren Hasbahçe dolup taştı. Çocuklar aileleriyle birlikte uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Etkinlik alanında kurulan oyun parkurları, animasyon gösterileri ve akrobasi performansları da ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Programda konuşan Mevlüt Öztekin, düzenlenen uçurtma yarışmasıyla ailelerin ve çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirterek, etkinliğin adeta bayram havasında geçtiğini ifade etti. Çocukların burada unutulmaz anılar biriktirdiğini söyleyen Öztekin, Sadabad Yaz Etkinlikleri’nin farklı programlarla devam edeceğini de dile getirdi. Yağlı güreş organizasyonları, Dünya Çevre Günü etkinlikleri ve kültür gezileriyle vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aileler, çocukların eğlenebileceği sosyal etkinliklerin artmasının sevindirici olduğunu ifade ederken, bazı veliler kendi hazırladıkları uçurtmalarla şenliğe katıldıklarını söyledi.

Çocuk katılımcılardan Yusuf Süleymanov da etkinliği çok beğendiğini belirterek belediyeye teşekkür etti.

Şenliğin en heyecanlı bölümü ise ödüllü yarışmalar oldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda “en güzel uçurtma”, “en büyük uçurtma” ve “en yükseğe çıkan uçurtma” kategorilerinde dereceye giren çocuklara sürpriz hediyeler takdim edildi. Kağıthane Belediyesi, benzer sosyal etkinliklerle ilçe sakinlerini buluşturmaya devam edeceklerini açıkladı.