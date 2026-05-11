İlçenin 19 mahallesinde eş zamanlı olarak sürdürülen uygulamalarla, kamuya açık alanların amacı dışında kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaya geçişini engelleyen ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkileyen unsurlara karşı sahada aktif görev yapan ekipler; cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen kontrollerde masa, sandalye, tabela, duba, flama ve benzeri materyalleri tek tek inceleyerek kaldırıyor. Yapılan denetimlerde, özellikle işletmeler tarafından kaldırımlara bırakılan malzemelerin yayaların hareket alanını daralttığı ve trafik akışını aksattığı tespit edildi. Kurallara aykırı şekilde kamu alanını işgal eden unsurlar tutanak altına alınırken, mevzuata uymayan işletmelere idari para cezaları uygulanıyor. Zabıta ekipleri, denetimlerin yalnızca cezai işlemle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturulmasının da amaçlandığını belirtiyor. Kağıthane Belediyesi yetkilileri, kent estetiğini korumak ve vatandaşların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. İlçe genelinde düzenli aralıklarla devam eden uygulamalarla, kamu düzeninin korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.