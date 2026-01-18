Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2’si kalaşnikofla Tunçel’e ateş açtı.

37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çevrede 37 mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

'PUSU KURUP 25-30 EL SIKMIŞLAR'

Mahalle sakini Mikail Çakar, "Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak Tunçel çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa" dedi. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Taramışlar. Buradaki söylentilere göre beklemişler yani" dedi.

Başka bir mahalle sakini ise, "Herhalde cezaevinden yeni çıkmış tahmin ediyorum. Ondan sonra da 2 kişi bekliyormuş, pusu mu kurmuşlar ne yapmışlar. İşte herhalde 25-30 el silah sıkmışlar. Keleşle mi artık neyle sıktılarsa bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

ARACIN ALTINA GPS CİHAZI YERLEŞTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer yandan saldırının detayları da ortaya çıktı. Saldırganların Tunçel’in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği ve saat 03.00 sıralarında aracın yanına geldikleri belirlendi.

Siyah bir aracı Tunçel’in aracının hemen yanına park eden saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi. Kalaşnikof ve tabancayla ateş eden saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Diğer yandan saldırganların kaçtığı otomobili Kemerburgaz-Göktürk ayrımlarında ateşe verdikleri de öğrenildi.

12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırtına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Burak Tunçel’in ise yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı. Tunçel’in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 12 kaydı olduğu ortaya çıktı.