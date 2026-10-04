Kağıthane’de insanlık dışı vahşet: Sırtlarında naylon eritildi

Kurtarılan Hakan Ç.'nin (25) ise ifadesinde "19 Eylül günü saat 14.00 sıralarında bir arkadaşımla araçla gezmek için dışarı çıktık. Yolda giderken aracım lastik basıncı uyarısı verdi. Ben de lastiğe hava basmak için akaryakıt istasyonuna girdim. O esnada arkamızdan iki araç daha girdi. Bu araçlardan birinin içerisinde Onur da vardı. Ben de yanına giderek 'Sen beni mi takip ediyorsun' dedim. Onur da bana cevaben; 'Olur mu öyle şey kardeşim seni yolda gördük sen girince ben de arkandan geldim' dedi. Sonrasında istasyondan ayrıldık ve evime geçtim. 19 Eylül günü öğle saatlerinde mahalleden arkadaşlarımdan biri beni aradı. Evime birilerinin geldiğini ve benim aracımın plakasını sorduklarını, yanlarında da mahalleden tanıdığım olan Yusuf Y.’nin olduğunu söyledi. Ben de direkt Yusuf isimli şahsı aradım ve 'Neden benim plakamı soruyorsunuz' dedim. O esnada yanında bulunan Mahsun telefonu aldı ve bana hitaben 'Benim yanıma geleceksin, kanser olan abini alırım felç bırakırım, Görkem’i yakaladım ve yüzü gözü mor bir şekilde resmini annene gösterdim, hemen benim yanıma geleceksin' dedi. Ben de aileme bulaşmasından korkarak 'Tamam konum at geleyim yanına' dedim. Sonrasında bana Pendik Güzelyalı’da bir konum attı. Ben de atmış olduğu konuma tek başıma gittim. Gittiğimde beni siyah renkli bir araca bindirdiler araçta 4 kişilerdi. Beni araç içerisinde darbetmeye başladılar ve bir süre sonra beni bir ofise götürdüler. Ofiste de beni darbetmeye devam ettiler. Kısa süre sonra buradan da çıkartarak beni mavi renkli bir araca bindirdiler. Araç içerisinde telefonumu gasbederek aldılar. Ayrıca ekran kilit şifresiyle telefonumu sıfırlamak için kullanılan şifrelerimi de aldılar. Bir süre ilerledikten sonra beni yeşil renkli bir araca bindirdiler ve darbetmeye devam ettiler. Arabada olduğum sürece sürekli darbedildiğim için ben cenin pozisyonunda kapanarak savunmaya çalıştım. Bir süre sonra beni araçtan indirerek bir daireye götürdüler, daireye gittiğimde Görkem oradaydı ve darbedildiği için yüzü tanınmayacak şekildeydi. Benim de elimi ve ağzımı bağladılar ikimizi de darbetmeye başladılar. Benim ve Görkem’in sırtına naylon eriterek yaktılar" dediği bilgisi edinildi.