Kağıthane Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi, sabah saat 06.00 sıralarında korkunç bir yangına sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı metruk bir yapıda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişik nizamdaki 5 katlı apartmana sirayet etti.

TAHLİYE OPERASYONU VE POLİS ÖNLEMİ

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine tamamen kapatarak güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye erleri alevlerin sardığı 5 katlı binadaki vatandaşları hızla tahliye etti.

1 SAATLİK MÜCADELE

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevlerin çevredeki diğer binalara yayılması önlendi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASAR BÜYÜK

Yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılan incelemelerde, yangının başladığı tek katlı metruk binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği, yan binada ise ciddi çapta maddi hasar oluştuğu görüldü.