Kağıthane Belediyesi ile Kâğıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Kâğıthane Liseleri Tanıtım Şenliği”, ilçedeki liseleri öğrenciler ve velilerle bir araya getirdi. Etkinlik, lise tercih döneminde ailelere ve gençlere önemli bir rehberlik fırsatı sundu.

Şenlikte ilçede eğitim veren liseler özel stantlar kurdu. Okullar, akademik başarıları, sosyal kulüpleri, sportif faaliyetleri, teknolojik altyapıları ve özel eğitim programlarını detaylı şekilde tanıttı. Öğrenciler ve veliler, öğretmenler ile okul yöneticileriyle birebir görüşme imkanı bularak merak ettikleri tüm sorulara yanıt aldı. Bu yakın temas, tercih sürecindeki belirsizlikleri büyük ölçüde azalttı.

Gün boyunca alanda birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Halk oyunları gösterileri, bando ve mehteran performansları, müzik dinletileri, spor müsabakaları, sahne gösterileri, görsel sanatlar sergileri ve öğrenci projeleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin hazırladığı bilimsel ve sanatsal çalışmalar, şenliğe ayrı bir renk kattı. Çeşitli atölye çalışmaları ise hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Şenlik kapsamında rehber öğretmenler tarafından özel bilgilendirme oturumları düzenlendi. Bu oturumlarda lise seçimi, kariyer planlaması, sınav stratejileri ve eğitim süreçleri hakkında velilere kapsamlı bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, uzman görüşleriyle daha bilinçli tercih yapma fırsatı yakaladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, şenliğin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değil, sosyal, kültürel ve sportif gelişim de büyük önem taşıyor. İlçemizdeki okullarımızın bu alandaki çalışmalarını görmek bizleri gururlandırıyor. Bugün burada sergilenen projeler, sahne performansları ve başarı hikayeleri gençlerimizin ne kadar yetenekli ve üretken olduğunu bir kez daha ortaya koydu.”

Yoğun katılımın yaşandığı şenlik, hem öğrencilerin lise tercih sürecine katkı sağladı hem de ilçedeki eğitim kurumlarının çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturdu. Kağıthane’de eğitim kalitesini artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin önemi her geçen yıl daha da artıyor. Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki güçlü iş birliği sayesinde ilçede eğitim standartlarının yükselmesi hedefleniyor.

Şenlik, sadece bir tanıtım etkinliği olmanın ötesine geçerek, Kağıthane’de eğitim ekosistemini güçlendiren, gençleri geleceğe hazırlayan ve aileleri bilinçlendiren anlamlı bir platform oldu. Katılımcılar, hem keyifli vakit geçirdi hem de geleceğe dair önemli adımlar attı.