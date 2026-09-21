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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de aynı firmaya ait servis araçlarının farklı tarihlerde ateşe verilmesinin ardından çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 14 Eylül'de Nurtepe Mahallesi'ndeki bir caddede bulunan servis aracının, 16 Eylül'de ise aynı firmaya ait 2 servis aracının daha yanıcı madde dökülerek yakıldığı belirlendi.

İŞİ BIRAKMASI İÇİN TEHDİT EDİLMİŞ

Polis ekiplerinin çalışmalarında, uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten Y.Y.'nin (66) başka bir firma yetkilisi tarafından arandığı ve servis işini bırakması yönünde tehdit edildiği tespit edildi.

Servis araçlarının da bu nedenle ateşe verildiği belirlendi.

12 ŞÜPHELİ HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda olaylarla bağlantılı 12 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler, 16 Eylül'de Esenyurt'ta saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Servis araçlarının ateşe verildiği anların güvenlik kameralarına da yansıdığı belirtildi.