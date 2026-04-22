Yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Kağıthane Belediyesi, yeni bir ihale skandalıyla tartışmaların odağında. Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 79 farklı kalem mal ile hizmeti kapsayan dev ihalenin bedeli, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde 118 milyon 318 bin TL olarak kayıtlara geçti.

TASARRUFA RAĞMEN MİLYONLUK ORGANİZASYONLAR

Belediyenin rafa kaldırdığı iddia edilen tasarruf genelgesine aykırı olarak ihale kapsamında Geleneksel yağlı güreş organizasyonları, sünnet şölenleri ve şişme oyun grupları, aşure günü etkinlikleri ve esnaf ziyaretleri "etkinlikleri" sıralandı.

İHALEDE "ŞİRKET OYUNU" İDDİASI

İhaleyi kazanan firma ise dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. 2023 yılında belediyeden 25 milyon TL’lik ihale alan Acar Kurumsal Yönetim Hizmetleri grubunun, 2026 yılındaki bu ihale için yeni kurduğu “Avrasya Tanıtım Organizasyon” şirketiyle sürece dahil olduğu görüldü. Üstelik ihaleye bu iki kardeş şirketin birlikte girmesi, "adrese teslim ihale" şüphelerini artırdı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ‘TORBA İHALE’ İFŞASI YENİDEN GÜNDEMDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı Haziran ayında TBMM kürsüsünden Kağıthane Belediyesi’ndeki ihale yöntemine dikkat çekmişti. Özel, belediyenin “torba ihale” icat ettiğini savunarak “183 kalem mal ve hizmet tek torbada toplanıyor. Kısmi teklif verilmesi engelleniyor, böylece 183 kalemin tamamını ancak tek bir önceden belirlenmiş firma verebiliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

BARDAK ÜSTÜNE BAŞKAN İSMİ

Özel'in işaret ettiği 10 Ocak 2025 tarihli bir diğer ihalede ise 106 milyon 500 bin TL’lik anlaşma imzalandığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu ihale kapsamında satın alınan 300 bin adet karton bardağın üzerine Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in isminin bastırılması, belediyenin kaynak kullanımındaki önceliklerini tartışmaya açmıştı.

Öte yandan iktidarın tasarruf genelgesine rağmen milyonluk tanıtım ve organizasyon harcamalarına devam edilmesi ise yerel yönetimlerdeki denetim mekanizmalarını yeniden sorgulatıyor.