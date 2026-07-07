Kağıt üstündeki karar can kurtaramadı: Otobüs durağında eşini kurşun yağmuruna tuttu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Ahmet Dişçi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, eşinin daha önce yaptığı şikayet üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet Dişçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor