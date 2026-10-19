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Kaynak: Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarında farklı bütçelere hitap eden ürünleriyle yer alan Samsung, F serisinin yeni üyesini duyurdu. Galaxy F70 5G adıyla tanıtılan cihaz, özellikle ince gövdesiyle ön plana çıkıyor.

Galaxy F70e ve Galaxy F70 Pro modellerinin bulunduğu ürün ailesini genişleten şirket, yeni cihazında 7,5 milimetrelik bir kasa kalınlığına yer verdi. Samsung, bu tasarım özelliğiyle modelin kendi fiyat kategorisindeki en ince telefon olduğunu belirtiyor.

GALAXY F70 5G'NİN EKRANI VE DONANIMI

Cihazda 6,7 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED panel kullanılıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ayrıca IP54 sertifikası, gövdenin toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunduğunu gösteriyor.

Performans bileşenleri arasında Samsung imzalı Exynos 1330 yonga seti bulunuyor. Beşinci nesil mobil ağlarla uyumlu olan telefonda, 4 GB ya da 6 GB LPDDR4x RAM seçenekleri sunuluyor. Dosyalar için ayrılan dahili alan ise 128 GB kapasiteye sahip.

KAMERA ÖZELLİKLERİ VE PİL KAPASİTESİ

Fotoğraf çekimleri için arka bölüme optik görüntü sabitleme teknolojisiyle desteklenen 50 megapiksellik ana sensör yerleştirilmiş. Ön yüzde bulunan 13 megapiksellik kamera ise selfie çekimleriyle görüntülü konuşmalarda görev yapıyor.

Enerji tarafında 5.000 mAh kapasiteli bir pil tercih edilmiş. Batarya, 25W gücünde şarj teknolojisini destekliyor.

İnce tasarımını AMOLED ekran ve 50 MP ana kamerayla bir araya getiren Galaxy F70 5G, markanın daha erişilebilir fiyat grubundaki seçenekleri arasında yer alıyor.