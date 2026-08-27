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Kaynak: DHA

İnönü Mahallesi Üniversite Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Caddesi’nden yokuş aşağı ilerleyen 41 AFR 526 plakalı otomobil, sürücüsü O.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine caddenin sonundaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü O.Y. ile M.K. ve A.Ö., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.