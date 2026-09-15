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Kaynak: ANKA

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.

Kaftancıoğlu, paylaşımında Erdoğan’ın sözlerine katıldığını belirterek, “Siyasi olarak belki de ilk kez kendisine katılmışım” dedi. Duruşma, savunma avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için 10 Aralık’a ertelendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her kim beytülmale el uzatıyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur” paylaşımını alıntılayarak, “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” ifadelerini kullanan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına katılan Kaftancıoğlu, üzerine atılı suçlamaya ilişkin savunma yaptı.

Kaftancıoğlu, hangi sözünün hakaret olarak değerlendirildiğini anlayamadığını ifade ederek, “O nedenle nasıl savunma yapacağımı da bilmiyorum” dedi.

“BELKİ DE SİYASİ HAYATIMDA İLK KEZ KENDİSİNE KATILDIM”

Soruşturmaya konu paylaşımında Erdoğan’ın kullandığı ifadeleri alıntıladığını belirten Kaftancıoğlu, kendi sözleriyle Cumhurbaşkanı’nın açıklaması arasında aynı yönde anlam bulunduğunu savundu.

Kaftancıoğlu, “Siyasi olarak belki de ilk kez kendisine katılmışım ve alıntılayıp tweet atmışım. O zaman hakkımda suç duyurusunda bulunan kişiye de ‘hakaret’ davası açılması lazım” diye konuştu.

Paylaşımında Erdoğan’ın sözlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirten Kaftancıoğlu, “Birebir aynısını alıntılayıp yazdım. Hakaret olmadığını biliyorum, söylediğim şey hakikat, tıpkı şimdi söylediğim gibi” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, söz konusu ifadelerin suç oluşturduğunun kabul edilmesi halinde aynı değerlendirmenin Erdoğan’ın paylaşımı açısından da yapılması gerektiğini savunarak, “Bu ifadeler ‘hakaret’ sayılacaksa, o zaman Cumhurbaşkanı’nın da aynı kastı olduğunu belirtmek isterim” dedi.

“AYNI ŞEYİ SÖYLEYEN İKİ İNSAN VAR”

Kaftancıoğlu’nun avukatları da suçlamaya konu paylaşımda hangi kelime veya cümlenin hakaret oluşturduğunun ortaya konulamadığını savundu.

Avukatlar, “Cumhurbaşkanı’na hakaret hangi cümleyle, hangi kelimeyle edilmiş? Şikayet eden kişinin belli ki canı sıkılmış, savcılık da herhalde ‘beytülmal’ kelimesinin anlamını bilmiyordu, o nedenle burada herkesin mesaisinin harcandığı bir dava var” dedi.

Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirten avukatlar, dosyanın taraflarının kimlikleri üzerinden ceza soruşturması yürütülemeyeceğini ifade ederek, “Taraflardan biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Canan Kaftancıoğlu olduğu için mi bu dosya bizim önümüze geldi? Aynı şeyi söyleyen iki insan var. Aynı şeyi söylüyorlar, söylediklerinde bir hakaret yok” diye konuştu.

“Beytülmal” kelimesinin sözlük anlamının “devlet hazinesi” olduğunu hatırlatan avukatlar, Kaftancıoğlu’nun paylaşımına suç teşkil eden bir anlam yüklendiğini öne sürdü.

Avukatlar, “Şikayet eden şahıs belli ki kelimenin anlamını bilmemektedir. Ceza yargılaması kişilerin kim olduğuna bakarak ilerlemez. İddia makamı niyet okumada, varsayımda bulunmuş. ‘Canan Kaftancıoğlu tweet attıysa şunu demek istemiştir’ diyerek iddianame düzenlemiştir” ifadelerini kullanarak beraat talebinde bulundu.

ERDOĞAN’IN AVUKATLARI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Davaya katılan sıfatıyla yer alan Erdoğan’ın avukatları ise Kaftancıoğlu’nun paylaşımında yer alan ifadelerin Cumhurbaşkanı’nı hedef aldığını ve hakaret niteliği taşıdığını savundu.

Erdoğan’ın avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek Kaftancıoğlu’nun cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Kaftancıoğlu’nun paylaşımını sosyal medya hesabından herkesin erişimine açık şekilde yaptığını belirterek, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaftancıoğlu’nun avukatları, savcının mütalaasına karşı ayrıntılı yazılı savunma hazırlamak amacıyla mahkemeden süre istedi. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 10 Aralık’a erteledi.