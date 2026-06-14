Karadeniz kıyısından Kafkaslar'ın zirvelerine kadar uzanan Gürcistan; köklü Hristiyanlık tarihi, Sovyet döneminin izleri, modern mimari atılımları ve misafirperver kültürüyle dikkat çekiyor. Sınır kapılarından (Sarp, Posof ve Çıldır-Aktaş) karayoluyla kolayca geçilebilmesi ve vizesiz/pasaportsuz giriş avantajı, ülkeyi özellikle Türk turistler için vazgeçilmez bir destinasyon yapıyor.

İşte Gürcistan seyahatinde mutlaka görülmesi gereken, ülkenin en ikonik turizm merkezleri:

DOĞUNUN BATIYLA BULUŞTUĞU BAŞKENT: TİFLİS

Kura Nehri’nin iki yakasına kurulan başkent Tiflis, tarihi dar sokakları ve fütüristik modern yapıları bir arada barındıran büyüleyici bir şehir.

Eski Tiflis (Old Tbilisi) & Sülfür Hamamları: Şehrin kalbi sayılan bu bölge, cumbalı ahşap evleri ve tuğla kubbeli tarihi sülfür hamamlarıyla meşhurdur. Kentin adı da zaten "sıcak su" anlamına gelen "Tbilisi"den gelmektedir.

Narikala Kalesi & Gürcistan'ın Anası (Kartlis Deda): Teleferikle çıkılan kale, şehre hakim bir tepede yer alır. Hemen yanındaki devasa "Gürcistan'ın Anası" heykeli, bir elinde dostlar için şarap kasesi, diğer elinde düşmanlar için kılıç tutarak şehri selamlar.

Barış Köprüsü: Kura Nehri üzerinde yükselen, cam ve çelikten yapılmış bu fütüristik yaya köprüsü, modern Tiflis'in en önemli simgelerindendir.

Sarp Sınır Kapısı’na sadece 20 dakikalık mesafede bulunan Batum, özellikle Karadeniz bölgesinden gelen turistlerin hafta sonu kaçamakları için ilk tercihidir.

Batum Bulvarı: Kilometrelerce uzanan sahil şeridi, yürüyüş yolları, parkları ve modern heykelleriyle şehrin yaşam merkezidir.

Ali ve Nino Heykeli: Azeri bir genç ile Gürcü bir kızın imkansız aşkını anlatan, mekanik olarak birbirinin içinden geçip giden bu devasa metal heykel, Batum'un en çok fotoğraflanan noktasıdır.

Avrupa Meydanı & Piazza: Astronomik Saat'in ve Medea Heykeli'nin bulunduğu Avrupa Meydanı ile İtalyan mimarisini andıran Piazza Meydanı, şık restoranları ve kafeleriyle ünlüdür.

KAFKASLAR'IN ZİRVESİNDE MASALSI BİR DURAK: KAZBEGİ (STEPANTSMİNDA)

Doğa tutkunlarının ve dağcıların gözdesi olan Kazbegi, Rusya sınırına yakın, Kafkas Dağları'nın büyüleyici eteklerinde yer alır. Bölgenin en ünlü silueti, 2 bin 170 metre yükseklikte, karlı dağların fon oluşturduğu bir tepede tek başına yükselen Gergeti Üçleme (Tsminda Sameba) Kilisesi'dir. Buraya yapılan sisli dağ turları, ziyaretçilere masalsı manzaralar sunar.

MAĞARA ŞEHİR VE TARİHİ MİRAS: VARDZİA & MTSHETA

Vardzia: 12. yüzyılda Kraliçe Tamar tarafından Erusheti Dağı’nın dik yamaçlarına oyularak inşa edilen devasa bir mağara manastır kentidir. Binlerce odası, kiliseleri ve gizli tünelleriyle adeta bir yer altı labirentini andırır.

Mtsheta: Tiflis yakınlarında bulunan, ülkenin eski başkenti ve dini merkezidir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Svetitskhoveli Katedrali ve nehir birleşimine tepeden bakan Jvari Manastırı burada yer alır.

"KİMLİKLE GEÇİŞ VE ZENGİN GASTRONOMİ BÜYÜK AVANTAJ"

Turizm acenteleri, Gürcistan’ın sadece ulaşım kolaylığıyla değil, dünyaca ünlü mutfağıyla da öne çıktığını belirtiyor. Gürcü mantısı Hinkal ve peynirli ekmekleri Haçapuri, ülkeye gelen turistlerin en çok tükettiği lezzetlerin başında geliyor. Türkiye'den her gün düzenlenen otobüs ve uçak seferleri sayesinde Gürcistan, her bütçeye uygun, vizesiz ve zahmetsiz bir yurt dışı tatili arayanlar için cazibesini korumaya devam ediyor.