İstanbul Kafkas Dans Topluluğu "Kafkas Kartalları", otuz yedi yıllık sanat yolculuğunu İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek özel gösterilerle taçlandırmaya hazırlanıyor. Köklü topluluk, haziran ayı içinde her iki şehirdeki sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Kafkas Kartalları'nın merakla beklenen performanslarının programı şu şekildedir:

İstanbul Gösterisi: 20 Haziran'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ankara Gösterisi: 28 Haziran'da, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Kars Eğitim ve Kültür Vakfının sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinliklerde, 70 dansçı ve 15 müzisyenden oluşan 85 kişilik dev bir ekip sahne alacak. İki bölümden oluşacak ve yaklaşık 90 dakika sürecek programda; Kafkas halk danslarının en seçkin örnekleri, geleneksel koreografiler ve etnik enstrümanlar eşliğinde estetik bir yaklaşımla sunulacak.

Kurulduğu ilk günden bu yana Kafkas kültürünün doğru tanıtılmasını misyon edinen ve çalışmalarını büyük oranda gönüllülük esasıyla yürüten topluluk, Türkiye'nin bu alandaki en köklü dans oluşumları arasında yer alıyor. Gençlerin kültür ve sanatla bağ kurmasını teşvik etmeyi amaçlayan ekip, repertuvarında yüzün üzerinde dansa yer veriyor. Kafkasya’nın farklı bölgelerine ait kültürel ögeleri birer sahne sanatı olarak ele alan topluluk, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada aktif bir şekilde rol alıyor.

Bugüne kadar Japonya, Güney Kore, Çin ve Tayvan başta olmak üzere pek çok ülkede turneler düzenleyen Kafkas Kartalları, Avrupa'daki festivallerde ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Topluluk ayrıca, 2005 yılında Japonya'da düzenlenen EXPO etkinliklerinde ve 2008 yılında Moskova Kremlin Sarayı'ndaki özel programlarda sahne alarak adından söz ettirmişti.