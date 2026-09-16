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Kaynak: DHA

Ardahan'da ağustos ayının ortalarında başlayan bal sağımı, bu hafta itibarıyla tamamlandı. Sezonun son bal sağımı Vali Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla Çataldere köyünde gerçekleştirildi.

Arıcılar tarafından kovanlardan çıkarılan peteklerin önce sırları alındı, ardından sağım işlemi yapıldı. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda bal üreticisi olan İlhan Evliyaoğlu, kentte bal sağımının tamamlandığını belirterek, kovan başına ortalama 5 kilogram bal elde edildiğini söyledi.

Vali Ömer Hilmi Yamlı da Ardahan çiçek balının kalitesine dikkat çekerek, ürünün dünya standartlarında olduğunu ifade etti. Kent genelinde 635 kayıtlı arıcı, 36 bin kovanda yaklaşık 300 ton bal hasat etti.