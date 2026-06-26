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Kaynak: İHA

Siirt’in Kurtalan ilçesinde faaliyet gösteren bir kafede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucunda yangını çevredeki diğer dükkanlara yayılmadan söndürmeyi başardı.

Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Caddesi üzerinde yer alan bir kafede meydana geldi. İş yerinden yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Siirt Belediyesi ile Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yoğun duman altındaki kafede koordineli bir çalışma başlatarak alevleri kontrol altına aldı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle kafede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz da yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve görevlilerden sürece dair detaylı bilgi aldı.

İtfaiye ekipleri, kafede büyük çapta maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.