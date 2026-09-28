Kafasına çekiçle vurdular: 12 dikiş atıldı: aile içi alacak kavgası şiddete dönüştü

Kolu ve parmağı alçıda olan Bedir El Hac, "Ağabeyime bir miktar para vermiştim, geri alamadığım için 1 hafta önce tartışma oldu. Olaydan sonra ağabeyim ve çocuklarını telefondan engelledim. Bir hafta sonra yabancı bir numaradan beni arayarak 'Kardeşin bu saatte neden dışarıda, eve girmiyor' dedi. Ben de 'Sen git kendi çocuklara bak. Benim kardeşimden sana ne, ne istiyorsun' diye yanıt vererek telefonu yüzüne kapattım. Ardından beni 8 defa aradı ancak açmadım. En sonuncu aramada açtım ve 'Aşağıdayım' dedi, ben de aşağı indim" ifadelerini kullandı.Sokağa çıktıktan sonra saldırıya uğradığını belirten Bedir El Hac, "Arabadan inen ağabeyimin çocukları beni sopalarla darbetmeye başladı. Evime kaçmaya çalıştım, bir türlü kaçamadım. Ondan sonra yere düştüm. Ben yerdeyken kafama çekiçle vurdular. Sonra kaçtılar. Yanımda bir arkadaşım vardı. Bizi ayırmaya çalıştı ancak ona da abim bıçak çekti. Kafama 12 dikiş atıldı, parmağım kırıldı, elimde ve birkaç yerimde daha zedelenme var. Hepsinden şikeyetçi oldum. Soruşturma devam ediyor. Türkiye'nin adaletine güveniyorum." dedi.