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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana geldi. M.İ. yönetimindeki otomobil ile S.Ç. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte araçlarda bulunan N.Ç., E.E.Ç., E.Ç., Y.K. ve İ.Ç. yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇLARDAN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.