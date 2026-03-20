Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı “Halef Köklerin Çağrısı” dizisinin kadrosuna dengeleri etkileyecek yeni bir karakter dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan yapım, güçlü oyuncu kadrosuna katılacak bu karakterle hikâyeyi farklı bir noktaya taşıyacak. Dizide Biran Damla Yılmaz tarafından canlandırılan Yıldız’ın annesi senaryoya ekleniyor.

Ercan Uğur, Eda Daş ve Mustafa Dinç tarafından kaleme alınan projede, Yıldız’ın annesi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Karakterin eğitimli ve dikkat çekici bir profile sahip olacağı bilgisi paylaşıldı. Uygun oyuncunun belirlenmesi halinde 27. bölüm çekimlerinin pazar günü başlaması planlanıyor.

Öte yandan dizinin 26. bölümünde Aybüke Pusat’ın canlandırdığı Melek ile İlhan Şen’in hayat verdiği Serhat karakterlerinin boşanması, hikâyedeki gerilimi artıran gelişmeler arasında yer aldı.