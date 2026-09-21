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Kaynak: DHA

Kamuda hizmetli kadrosunda görev yapan bir vatandaş, görevde yükselme sınavı sonucunda şoför kadrosuna atandı. Yeni görevine 6 ay önce başlayan vatandaş, önceki görevinde kayıt altına alınan 7 günlük fazla çalışma izin hakkının kendisine kullandırılmadığını belirtti.

Vatandaş, söz konusu uygulamanın Anayasa'daki angarya yasağına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesine ve ilgili bakanlığın izin yönergesine aykırı olduğunu ifade ederek izin hakkının kullandırılmasını talep etti.

KDK İNCELEME BAŞLATTI

Başvuru üzerine konuyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), idarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden değerlendirdi.

KDK, araştırma ve idareye önerilerde bulunma görevi kapsamında ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

7 GÜNLÜK İZİN HAKKI GERİ VERİLDİ

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından başvuran vatandaşın mağduriyeti giderildi.

Daha önce kayıt altına alınan 7 günlük fazla çalışma izin hakkı vatandaşa geri verildi.