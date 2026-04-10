Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birkaç gündür süren şiddetli yağmurlar Kızyusuflu köyü ile Karatepe köyü arası ulaşımı sağlayan karayolunda çökmeye sebep oldu. Yolun yaklaşık 40 metrelik bölümü çökerken, oluşan çukura düştü. Araç şoförünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bilgisi edinildi.

Mağdur olan vatandaşlar yolun bir an önce yapılıp trafiğe açılmasını bekliyor.