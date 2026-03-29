Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli-Andırın kara yolu üzerindeki Yenigün köyü yol ayrımında meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen sürücülerin kullandığı otomobil ile hafif ticari araç, yol ayrımında çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.