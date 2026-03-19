Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü mevkisinde, Muharrem D.’nin kullandığı 80 ADZ 777 plakalı otomobil ile Selim Ö.’nün yönetimindeki 33 P 4812 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araç sürücüleriyle birlikte toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Döne Özdağ (80), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı yolda ekiplerin incelemeleri devam ediyor.