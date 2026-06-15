Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğal güzellikleri arasında yer alan Bekereci Köyü'ndeki lavanta bahçesinde düzenlenecek festivalde, ziyaretçiler lavanta tarlalarının eşsiz atmosferinde vakit geçirme imkanı bulacak.
Kadirli'de 5. geleneksel lavanta festivali heyecanı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bekereci Köyü'nde bu yıl 5'incisi düzenlenecek Geleneksel Bekereci Lavanta Festivali için hazırlıklar tamamlandı. İşte festivale dair tüm detaylar...Kaynak: İHA
Festival kapsamında halk ozanları, şairler ve yerel sanatçılar sahne alırken, çeşitli kültürel etkinlikler ve yöresel ürün stantları da yer alacak.
Müzik, kültür, doğa ve yöresel lezzetlerin bir araya geleceği etkinliğin, bölge turizmine katkı sağlamasının yanı sıra lavanta üretiminin tanıtımına da destek sunması hedefleniyor.
Organizasyon yetkilileri, tüm vatandaşları 18 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak festivale davet ederek, lavanta kokuları eşliğinde keyifli bir gün geçirmeye çağırdı.
5. KEZ DÜZENLENECEK
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Bekereci Köyü'nde düzenlenecek olan 5. Geleneksel Bekereci Lavanta Festivali, 18 Haziran Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açacak. Mor renklere bürünen lavanta bahçesinde yapılacak festival, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.