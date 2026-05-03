Trabzon’un Tonya ilçesinde yer alan Kadıralak Yaylası, ilkbaharın gelişiyle birlikte açan ‘mavi yıldız’ çiçekleriyle adeta görsel şölene sahne oldu. Yayla, mor renge bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

‘MAVİ YILDIZ’ ÇİÇEKLERİ YAYLAYI RENKLENDİRDİ

Her yıl genellikle nisan ayında açan ve ince, uzun yapraklarıyla dikkat çeken ‘mavi yıldız’ çiçekleri, bu yıl da yaylayı mor bir örtüyle kapladı. Uluslararası Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan çiçekler, doğada nadir görülen güzellikler arasında yer alıyor.

Kar yağışının ardından daha da canlı bir görünüm kazanan çiçekler, yaylanın yeşil dokusuyla birleşerek adeta renk cümbüşü oluşturdu.

SADECE 3 HAFTA GÖRÜLEBİLİYOR

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘mavi yıldız’ çiçekleri, yılın yalnızca kısa bir döneminde görülebiliyor. Yaklaşık 2-3 haftalık ömrü olan bu doğa harikası, her yıl ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yaylanın mor denizi andıran görüntüsü, özellikle fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor. Bölgede oluşan manzaralar dron kameralarıyla da görüntülendi.

YURT DIŞINDAN ZİYARETÇİLER AKIN ETTİ

Yaylayı görmek için Almanya’dan gelen ziyaretçiler de manzaraya hayran kaldı.

Ziyaretçilerden Yunus İncirkuş, ilk kez gördüğü ‘mavi yıldız’ çiçeklerinin etkileyici olduğunu belirterek, “Mükemmel bir yayla, herkese tavsiye ederiz” dedi.

Ayla İncirkuş ise doğanın güzelliğine dikkat çekerek, yaylanın daha temiz tutulması gerektiğini ifade etti.

DOĞAYLA İÇ İÇE HUZUR NOKTASI

Yaylada vakit geçiren ziyaretçiler, hem doğayla iç içe zaman geçirmenin hem de temiz havanın keyfini çıkarıyor.

İlkay Mutlu, yaylada yürüyüş yapmanın kendisine iyi geldiğini belirterek, “Buraya gelince dinlenmiş ve psikolojik olarak daha iyi hissediyorum” dedi.

Nesrin Cora da ilk kez gördüğü ‘mavi yıldız’ çiçeklerinden etkilendiğini ifade ederek, bu eşsiz manzarayı herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

DOĞANIN SUNDUĞU KISA SÜRELİ ŞÖLEN

Uzmanlar, ‘mavi yıldız’ çiçeklerinin kısa süreli yaşam döngüsü nedeniyle bu manzaranın her yıl sınırlı bir zaman diliminde görülebildiğini hatırlatıyor.

Bu nedenle doğaseverler için Kadıralak Yaylası, ilkbaharda kaçırılmaması gereken rotalar arasında yer alıyor.