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26 Haziran'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili çıkan tartışmalarda yeğeni Gül Bakar sessizliğini bozdu. Konuya dair açıklamalarda bulunan Bakar “Kadir İnanır’ın hatırasının gölgelenmesini kabul etmiyorum” dedi.

A Haber'in haberine göre usta oyuncunun ablası Elmas Bakar'ın kızı yeğeni Gül Bakar sessizliğini bozdu. İnanır’ın hastalık sürecinde hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulunduğunu belirten Bakar, ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada “Dayımın irade sorunu vardı. Hukuki yollara başvuracağız” ifadelerini kullanmıştı.

"BU SÜRECİN EN YAKIN TANIKLARINDAN BİRİYİM"

Kadir İnanır’ın hastalık sürecinde yaşananlara yakından tanıklık ettiğini belirten Gül Bakar, konuya dair yaptığı açıklamada: “Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır.”

Kadir İnanır'ın Türkiye için çok değerli bir sanatçı olduğunu vurgulayan Bakar, İnanır'ın yaşamı boyunca emeği, yeteneği ve kişiliğiyle halkın gönlünde yer edindiğini ifade etti.

Levent İnanır’ın televizyon ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Gül Bakar, bazı aile bireylerinin gündemde kalma çabası içinde olduğunu öne sürdü. Gerçeklerle bağdaşmayan iddiaların araştırılmadan kamuoyuna aktarılmasını üzüntü ve öfkeyle karşıladığını belirten Bakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkânı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür.”

Açıklamalarında ailede bir tartışma tarafı değil gerçekleri konuşmak istediğini belirten Bakar: “Ben Kadir İnanır’ın yeğeniyim. Ama her şeyden önce, onun hastalık sürecinde yaşananların yakın tanığıyım. Gördüklerimi, bildiklerimi ve yaşadıklarımı inkâr etmemi kimse beklemesin. Bugün konuşuyorsam, bunun nedeni bir aile tartışmasının tarafı olmak değil, hakikatin yanında durma sorumluluğumdur” diyen Bakar, İnanır’ın adının kişisel hesaplaşmaların, çıkar ilişkilerinin ve gündemde kalma çabalarının malzemesi hâline getirilmesine karşı çıktı.

Sessiz kalmalarının söylenenleri kabul ettikleri anlamına gelmediğini belirten Gül Bakar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Kadir İnanır’ın hatırasına saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Ben de onun yeğeni ve yaşananların tanığı olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceğim.”